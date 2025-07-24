Труп женщины в сгоревшем ТЦ и 16-летний муж в коме: дикие ЧП за день

Труп женщины в сгоревшем ТЦ и 16-летний муж в коме: дикие ЧП за день

Женатый подросток из башкирского села стал жертвой двоих односельчан, в Новошахтинске женщина сгорела при пожаре в торговом центре, петербуржец выстрелил из лука в двух коллег на заводе — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия».

Двое мужчин избили женатого подростка до состояния комы

В Башкирии расследуют уголовное дело об избиении 17-летнего подростка, который в свои 16 лет женился на 26-летней девушке. В ночь на 15 июля двое мужчин прибыли к дому молодого человека в поселке Юмагузино, выманили его со двора и начали наносить удары. В итоге несовершеннолетний впал в кому.

«Сейчас началось следствие, которое обвиняет только одного. Мы хотим добиться, чтобы за жестокость ответили все. Но полиция бездействовала, пока мы не обратились в Москву. До этого нам даже ни разу не позвонили», — рассказал отец пострадавшего Раиль журналистам.

Отец говорит, что предоставил полиции видеозапись нападения, но в деле этого доказательства якобы нет.

Под Ростовом женщина сгорела при пожаре в ТЦ

Жительница Новошахтинска в Ростовской области погибла в результате пожара в местном торговом центре, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Фото: МЧС России

«На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски еще одной сотрудницы ТЦ», — говорится в сообщении.

Огонь вспыхнул в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске утром четверга, 24 июля. По данным регионального управления МЧС, пламя охватило 1,3 тысячи квадратных метров. При этом во время пожара посетителей в здании не было. К ликвидации возгорания привлекли 84 специалиста и 29 единиц техники.

Также погиб сотрудник пожарной части. Замначальника службы пожаротушения тоже получил серьезные ожоги ног и был госпитализирован.

Мужчина стрелял из лука по коллегам

В Санкт-Петербурге 38-летний стрелок насквозь пробил руку одной из сотрудниц завода «Реконд», а второй выпустил стрелу в живот. Лучник взбесился из-за того, что на проходной не сработал его пропуск. Из-за этого между ним и двумя сотрудницами завода завязалась перепалка. Разгневанный петербуржец ушел, но через некоторое время вновь вернулся, уже вооруженный луком.

Обе пострадавшие выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Преступника задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

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