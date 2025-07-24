Уличный мемориал вырос в сердце российского города после крушения Ан-24 Стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24 появился в Хабаровске

В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает ТАСС. Местные жители несут к нему цветы и детские игрушки.

Также на этом месте появилась табличка с надписью «Скорбим» и датой трагедии. Жители вместе зажгли свечу в память о погибших.

Ранее стало известно, что все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту пропавшего в Амурской области самолета Ан-24, погибли. После обнаружения места крушения воздушного судна возник пожар. Вертолет со спасателями изначально не мог приземлиться из-за сложной обстановки. Фрагменты самолета были найдены в 15 километрах от города Тынды.

Лидер Китая Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Как передает телевидение КНР, он выразил шок по поводу случившегося.

В аэропорту Тынды сообщили, что связь с самолетом пропала внезапно. В это время шел дождь, была сильная облачность. Самолет не передавал сигналов о возникновении чрезвычайной ситуации. Представители диспетчерской службы пытались связаться с бортом, однако безрезультатно.