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24 июля 2025 в 17:15

Уличный мемориал вырос в сердце российского города после крушения Ан-24

Стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24 появился в Хабаровске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает ТАСС. Местные жители несут к нему цветы и детские игрушки.

Также на этом месте появилась табличка с надписью «Скорбим» и датой трагедии. Жители вместе зажгли свечу в память о погибших.

Ранее стало известно, что все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту пропавшего в Амурской области самолета Ан-24, погибли. После обнаружения места крушения воздушного судна возник пожар. Вертолет со спасателями изначально не мог приземлиться из-за сложной обстановки. Фрагменты самолета были найдены в 15 километрах от города Тынды.

Лидер Китая Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Как передает телевидение КНР, он выразил шок по поводу случившегося.

В аэропорту Тынды сообщили, что связь с самолетом пропала внезапно. В это время шел дождь, была сильная облачность. Самолет не передавал сигналов о возникновении чрезвычайной ситуации. Представители диспетчерской службы пытались связаться с бортом, однако безрезультатно.

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