https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Омбудсмен полиции» сообщил об инциденте в Красноярском крае и Рязанской области. Трое сотрудников полиции совершили суицид в один день.

В Красноярском крае покончили с собой сотрудники отдела МВД по Богучанскому району и межрайонного отдела «Канский». Один из них работал психологом, который наблюдал состояние других полицейских.

Следом за ними в городе Скопин, который расположен в Рязанской области, ушёл из жизни сотрудник ГИБДД. За несколько дней до происшествия к нему домой приходили из отдела собственной безопасности. Мужчину подозревали в получении взятки.

По данным МВД, ежегодно в России заканчивают жизнь суицидом около 40–50 полицейских.

NEWS.ru писал в октябре 2019 года о сотруднике полиции, который покончил с собой в одном из зданий МВД Татарстана. Погибшим оказался 32-летний капитан, которого нашли в служебном тире. Умер он в машине скорой помощи.