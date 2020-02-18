Проект «Омбудсмен полиции» сообщил об инциденте в Красноярском крае и Рязанской области. Трое сотрудников полиции совершили суицид в один день.
В Красноярском крае покончили с собой сотрудники отдела МВД по Богучанскому району и межрайонного отдела «Канский». Один из них работал психологом, который наблюдал состояние других полицейских.
Следом за ними в городе Скопин, который расположен в Рязанской области, ушёл из жизни сотрудник ГИБДД. За несколько дней до происшествия к нему домой приходили из отдела собственной безопасности. Мужчину подозревали в получении взятки.
По данным МВД, ежегодно в России заканчивают жизнь суицидом около 40–50 полицейских.
NEWS.ru писал в октябре 2019 года о сотруднике полиции, который покончил с собой в одном из зданий МВД Татарстана. Погибшим оказался 32-летний капитан, которого нашли в служебном тире. Умер он в машине скорой помощи.
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