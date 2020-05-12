Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Пострадавший во время ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса в Новой Москве во вторник, 12 мая, умер от полученных травм. Об этом сообщил инсайдер в экстренных службах.

Авария произошла на улице Дорожной в деревне Яковлевское в Новой Москве. Легковая машина врезалась в автобус, в результате чего один человек, пассажир автомобиля, серьёзно пострадал и от полученных травм скончался,...