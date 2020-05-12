Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на МКАД

23:30, 12 мая 2020 11

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила о ДТП на 42-м километре МКАД в столице. В результате происшествия пострадали три человека.

Предварительно, трое пострадавших, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали инцидента. По данным Госавтоинспекции, участниками ДТП стали сразу шесть автомобилей.

NEWS.ru сообщал ранее, что в Москве мужчина сбил сотрудника полиции на украденной машине.

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