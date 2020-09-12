Более 400 человек обратились за помощью после пожара в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/285a907e-f5cd-11ea-84f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Более 400 гражданам понадобилась помощь после пожара в жилой многоэтажке в Краснодаре, 179 человек нуждаются в расселении, передают представители ГУ МЧС РФ по региону.

По состоянию на 14:00 [13 сентября 2020 года] за помощью обратились 414 человек, в том числе 46 детей. В расселении нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей. В пункте временного размещения размещено 89 человек, в том числе шесть детей, — передаёт официальный сайт ведомства.

Загоревшийся в Краснодаре многоэтажный дом может быть самовольной постройкой. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в настоящее время устанавливаются причины пожара, сформированы комиссии для определения ущерба.

Пострадавшие в результате инцидента размещены в одной из гостиниц Краснодара. Мэру города поручено оказать всю необходимую помощь в восстановлении их документов.

Возгорание деревянной мансарды в восьмиэтажном жилом доме по улице Российская, 267/6 произошло в ночь на 13 сентября. Площадь пожара составила около 4,4 тысячи квадратных метров. Травм в результате инцидента никто не получил. Из дома были эвакуированы 300 человек.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В экстренных службах установили, что проводка в здании была смонтирована с ошибками. Кроме того, были выявлены недочёты при проектировании и строительстве дома.