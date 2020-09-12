Глава Краснодарского края назвал горевшую многоэтажку «самостроем»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Загоревшийся в Краснодаре многоэтажный дом может быть самовольной постройкой. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой... Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт, — написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время устанавливаются причины пожара, сформированы комиссии для определения ущерба.

Пострадавшие в результате инцидента размещены в одной из гостиниц Краснодара. Мэру города поручено оказать всю необходимую помощь в восстановлении их документов.

Возгорание деревянной мансарды в восьмиэтажном жилом доме по улице Российская, 267/6 произошло в ночь на 13 сентября. Площадь пожара составила около 4,4 тысячи квадратных метров. Травм в результате инцидента никто не получил. Из дома были эвакуированы 300 человек.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание. В экстренных службах установили, что проводка в здании была смонтирована с ошибками. Кроме того, были выявлены недочёты при проектировании и строительстве дома.