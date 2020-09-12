Источник заявил об ошибках монтажа электропроводки в горевшей восьмиэтажке

https://static.news.ru/photo/7d9f9162-f5a3-11ea-a5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Электропроводка в горевшем жилом доме в Краснодаре была смонтирована с ошибками, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, также были зафиксированы недочёты при проектировании и строительстве здания.

Дом был введён в эксплуатацию по судебному решению, — добавил он в комментарии для ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что последствия крупного возгорания в восьмиэтажном доме сняли на видео. На кадрах от МЧС, которые были сняты с воздуха, видно, что выгорели кровля и верхний этаж здания.

В Краснодаре полностью потушен пожар в многоэтажном доме. Никто не пострадал. В результате происшествия были эвакуированы 300 жильцов, из них более 40 человек временно разместили в школе. Возгорание произошло в 02:15 13 сентября 2020 года в доме на улице Российская. Первые подразделения прибыли уже через шесть минут после вызова. В это время огонь уже охватил 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Весь верхний этаж дома сгорел по периметру. Огнём повреждены 88 квартир.