Пожарные Краснодара ликвидировали возгорание в многоэтажном доме

https://static.news.ru/photo/9eb47598-f58a-11ea-acb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

В Краснодаре полностью потушен пожар в многоэтажном доме. Никто не пострадал. В результате происшествия были эвакуированы 300 жильцов, из них более 40 человек временно разместили в школе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Очаг возгорания располагался на седьмом этаже, оттуда огонь перекинулся на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций.

Возгорание произошло около 02:15 в доме на улице Российская. Первые подразделения прибыли уже через шесть минут после вызова. В это время огонь уже охватил 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Весь верхний этаж дома сгорел по периметру. Огнём повреждены 88 квартир.

Названа предварительна причина пожара — это может быть неосторожное обращение с огнём. По версии очевидцев, его причиной стал салют, залп которого попал на крышу дома. Также горожане рассказывают, что приехавшие по вызову пожарные не смогли сразу начать тушение — им мешали припаркованные к дому машины, сообщал NEWS.ru.