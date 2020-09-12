Весь верхний этаж сгорел в многоэтажке из-за мощного пожара в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/5d6017b0-f570-11ea-a50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Весь верхний этаж восьмиэтажного дома сгорел по периметру в Краснодаре. Огнём повреждены 88 квартир.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 4,4 тыс. кв. м. Дом на улице Российской не газифицирован и отключён из-за пожара от воды и электричества, пишет ТАСС. Возгорание возникло на мансардном этаже здания.

Названа предварительна причина пожара — это может быть неосторожное обращение с огнём. Началось возгорание в квартире на седьмом этаже. Очевидцы меж тем утверждают, что причиной пожара стал салют, залп которого попал на крышу дома.

Также горожане рассказывают, что приехавшие по вызову пожарные не смогли сразу начать тушение: они не могли подобраться к дому из-за припаркованных машин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жилой восьмиэтажный дом горит в Краснодаре на площади 2500 кв. м. Эвакуированы 300 человек, данных о пострадавших нет.