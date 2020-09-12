Многоэтажный дом горит в Краснодаре на площади 2500 кв. м

https://static.news.ru/photo/fa71bd08-f55f-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Жилой восьмиэтажный дом горит в Краснодаре на площади 2500 кв. м. Эвакуированы 300 человек, данных о пострадавших нет.

Возгорание произошло в доме мансардного типа на улице Российской. Пожар возник в 02:15 мск. Пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова.

Пожару присвоен четвёртый номер сложности. Группировка сил по тушению огня увеличена до 140 человек, пожар тушат более 40 единиц техники. На данный момент пожар распространяется и локализовать его не удаётся, сообщает ТАСС.

В Сети опубликовано видео с места происшествия. Как пишут очевидцы, искры с кровли падают на балконы и вспыхивают заново.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина и трёхлетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Пушкино. В доме была ещё 14-летняя девочка, но она осталась жива и получила ожоги рук.