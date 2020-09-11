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Происшествия

Мужчина и ребёнок погибли в огне в подмосковном Пушкино

06:56, 12 сентября 2020
Фото: 50.mchs.gov.ru

Мужчина и трёхлетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Пушкино. В доме была ещё 14-летняя девочка, но она осталась жива и получила ожоги рук.

Происшествие случилось по адресу посёлок Ашукино, улица Островского, дом 30.

Погибли два человека — мужчина и трёхлетняя девочка, — приводит слова собеседника РИА Новости.

На данный момент открытое горение локализовано. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 15 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме в Ростовской области. В результате ЧП пострадали четверо детей.

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