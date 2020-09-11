Мужчина и ребёнок погибли в огне в подмосковном Пушкино

Мужчина и трёхлетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Пушкино. В доме была ещё 14-летняя девочка, но она осталась жива и получила ожоги рук.
Происшествие случилось по адресу посёлок Ашукино, улица Островского, дом 30.
Погибли два человека — мужчина и трёхлетняя девочка, —
приводитслова собеседника РИА Новости.
На данный момент открытое горение локализовано. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 15 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в Азовском казачьем кадетском аграрно-технологическом техникуме в Ростовской области. В результате ЧП пострадали четверо детей.
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