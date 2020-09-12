Последствия пожара в жилом доме в Краснодаре показали на видео

https://static.news.ru/photo/dfada610-f59d-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Последствия крупного возгорания в одном из восьмиэтажных домов Краснодара сняли на видео.

На кадрах от МЧС, которые были сняты с воздуха, видно, что выгорели кровля и верхний этаж здания. Видео опубликовано на Telegram-канале RT.

Как писал NEWS.ru, ранее в региональной прокуратуре сообщили, что причиной пожара в многоквартирном здании на улице Российской в Краснодаре, где практически полностью сгорел один этаж, могло стать короткое замыкание.

В Краснодаре полностью потушен пожар в многоэтажном доме. Никто не пострадал. В результате происшествия были эвакуированы 300 жильцов, из них более 40 человек временно разместили в школе. Возгорание произошло в 02:15 13 сентября 2020 года в доме на улице Российская. Первые подразделения прибыли уже через шесть минут после вызова. В это время огонь уже охватил 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Весь верхний этаж дома сгорел по периметру. Огнём повреждены 88 квартир.