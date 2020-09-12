Причиной пожара в жилом доме в Краснодаре могло стать короткое замыкание

https://static.news.ru/photo/06fb2950-f593-11ea-a28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Причиной пожара в многоквартирном здании на улице Российской в Краснодаре, где практически полностью сгорел один этаж, могло стать короткое замыкание, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительно, короткое замыкание <...> Дом построен без разрешительной документации, право на квартиры признавалось судом, — цитирует надзорное ведомство ТАСС.

Замглавы столицы региона Андрей Дорошев уточнил для журналистов, что короткое замыкание, как выяснили экстренные службы, произошло в одной из квартир дома, после чего пламя перекинулось на балкон, где хранились автопокрышки, затем огонь охватил деревянные конструкции чердака.

В Краснодаре полностью потушен пожар в многоэтажном доме. Никто не пострадал. В результате происшествия были эвакуированы 300 жильцов, из них более 40 человек временно разместили в школе. Возгорание произошло в 02:15 13 сентября 2020 года в доме на улице Российская. Первые подразделения прибыли уже через шесть минут после вызова. В это время огонь уже охватил 800 кв. м. Позже пожар локализовали на площади 4,4 тыс. кв. м. Весь верхний этаж дома сгорел по периметру. Огнём повреждены 88 квартир.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один человек погиб в результате обрушения перекрытий в жилом двухэтажном доме в Вознесенке Хорольского района в Приморье. Это 80-летний хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв. По словам соседей, пенсионер сначала сжёг сарай рядом с домом, потом устроил пожар в гараже, где тоже слышали хлопок, а после переместился в квартиру, где и произошёл взрыв. На месте происшествия был найден газовый баллон.