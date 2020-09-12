Пенсионер сжёг сарай, гараж и взорвал свою квартиру в Приморье

https://static.news.ru/photo/8b3380ae-f55d-11ea-b00b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 25.mchs.gov.ru

Один человек погиб в результате обрушения перекрытий в жилом двухэтажном доме в Вознесенке Хорольского района в Приморье. Это 80-летний хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв.

По словам соседей, пенсионер сначала сжёг сарай рядом с домом, потом устроил пожар в гараже, где тоже слышали хлопок, а после переместился в квартиру, где и произошёл взрыв. На месте происшествия был найден газовый баллон, сообщает ТАСС.

В доме 16 квартир, в них проживает 21 человек, все жильцы на данный момент эвакуированы в Дом культуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что квартира обрушилась на втором этаже многоэтажного дома в селе Вознесенка Хорольского района Приморья. Причиной стал взрыв, хотя дом не был газифицирован.