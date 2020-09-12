Квартира обрушилась в многоэтажке в результате взрыва в Приморье

https://static.news.ru/photo/77c07900-f544-11ea-a207-fa163e074e61_660.jpg Фото: 25.mchs.gov.ru

Квартира обрушилась на втором этаже многоэтажного дома в селе Вознесенка Хорольского района Приморья. Причиной стал взрыв, хотя дом не был газифицирован.

По предварительным данным, под завалами жилища может находиться хозяин квартиры. Спасатели до сих пор не могут его найти, сообщает KP.RU в своём Telegram-канале

Соседи владельца обрушившейся квартиры рассказывают, что это был отставной военный, который постоянно что-то мастерил. Информации о числе пострадавших пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мощный взрыв произошёл у отеля в городе Чжухае южной китайской провинции Гуандун. Есть сообщения о многочисленных раненых, сообщений о погибших не поступало.