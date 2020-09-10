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Происшествия

Мощный взрыв прогремел у гостиницы на юге Китая

06:06, 11 сентября 2020 42
Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный взрыв произошёл у отеля в городе Чжухае южной китайской провинции Гуандун. Есть сообщения о многочисленных раненых, сообщений о погибших не поступало.

Происшествие случилось в 09:00 по местному времени (04:00 мск). На месте взрыва работают четыре бригады пожарных и спасателей, передаёт Центральное телевидение Китая.

Всего привлечены к работам 55 человек и 11 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мощный взрыв произошёл 9 сентября в столице Сомали Могадишо недалеко от президентского дворца в районе национального театра.

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