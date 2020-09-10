Мощный взрыв прогремел у гостиницы на юге Китая

Мощный взрыв произошёл у отеля в городе Чжухае южной китайской провинции Гуандун. Есть сообщения о многочисленных раненых, сообщений о погибших не поступало.
Происшествие случилось в 09:00 по местному времени (04:00 мск). На месте взрыва работают четыре бригады пожарных и спасателей,
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Всего привлечены к работам 55 человек и 11 единиц техники.
— Robin5 (@Robin579384016)
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Ранее NEWS.ru сообщал, что мощный взрыв произошёл 9 сентября в столице Сомали Могадишо недалеко от президентского дворца в районе национального театра.
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