Мощный взрыв прогремел в центре столицы Сомали

Мощный взрыв произошёл 9 сентября в столице Сомали Могадишо недалеко от президентского дворца в районе национального театра.
Данные о пострадавших пока не поступили, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В июне 2019 года сильный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. Атаку устроил террорист-смертник после отъезда специального представителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона. Он проводил встречу в Могадишо с мэром города. Мэр Могадишо Абдирахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в сомалийской столице, скончался, писал NEWS.ru.
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