Мощный взрыв прогремел в центре столицы Сомали

Фото: radiorisaala/twitter.com

Российская туристка Людмила Герасимова скончалась во время отдыха в Абхазии. Предполагается, что причиной смерти стал инфаркт.

Женщина 1942 года рождения приехала в Сухум из Владимирской области вместе со своей дочерью. В какой-то момент она почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Республиканскую больницу. Спасти ей жизнь...