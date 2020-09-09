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Мощный взрыв прогремел в центре столицы Сомали

18:26, 09 сентября 2020
Фото: radiorisaala/twitter.com

Мощный взрыв произошёл 9 сентября в столице Сомали Могадишо недалеко от президентского дворца в районе национального театра.

Данные о пострадавших пока не поступили, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

В июне 2019 года сильный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. Атаку устроил террорист-смертник после отъезда специального представителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона. Он проводил встречу в Могадишо с мэром города. Мэр Могадишо Абдирахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в сомалийской столице, скончался, писал NEWS.ru.

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