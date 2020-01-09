https://static.news.ru/photo/9b8370ce-32ec-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Студент по имени Рейнхард Синага, прозванный «самым плодовитым насильником Великобритании», заманил почти 200 человек в свою квартиру в Манчестере и надругался над ними с помощью наркотика.

Мужчину родом из Индонезии судили 6 января. Синагу признали виновным по 159 обвинениям. Однако по версии следствия жертвами насильника стали более 190 человек. Преступника приговорили к 30 годам лишения свободы.

Синага совершал изнасилования следующим способом: он приглашал людей к себе в квартиру, наливал им выпить, а в напиток подмешивал наркотик, который ослабляет мышцы человека и усыпляет его. Когда жертва засыпала, индонезиец совершал противоправное деяние, записывая процесс на видео.

Из-за действия запрещённого препарата многие люди могли попросту не знать, что над ними надругались.

Злоумышленника поймали в 2017 году. До этого он много лет знакомился с молодыми людьми по утрам возле ночных клубов и привозил их в свою роскошную квартиру в центре Манчестера для изнасилования.

Преступника удалось остановить благодаря тому, что в момент надругательства одна из жертв, молодой человек подросткового возраста, очнулся вопреки действию наркотика, и начал драться с Синагой, передаёт Daily Star.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Казани задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Отмечается, что водитель совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера даже после того, как она предупредила его о своём ВИЧ-положительном статусе.