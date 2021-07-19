Соседи рассказали о состоянии матери сбитых насмерть детей в Москве

Соседка рассказала о состоянии семьи, в которой двое из трёх детей погибли в результате ДТП на улице Авиаторов в Мосве. Об этом пишет МК.

По словам женщины. она организовала в социальных сетях сбор средств в помощь родным погибших детей. Также собеседница издания рассказала, что общалась с матерью после трагедии.

Разговаривала с ней по телефону. Хотя вообще она почти ни с кем не разговаривает, отвечает односложно: нам не до этого. Ее можно понять, — сказала женщина.

При этом она отметила, что мать погибших детей поблагодарила всех, кто финансово помог её семье организовать похороны.

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. 18-летняя Валерия Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила трёх детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент аварии «сидела в телефоне». Двое из сбитых детей скончались от полученных травм.

19 июля Тверской суд Москвы согласился с просьбой следствия об ужесточении меры пресечения для Башкировой, которую обвинение считает виновной в аварии на западе Москвы, после которой погибли два ребёнка. Девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Она будет находиться в СИЗО до 16 сентября.