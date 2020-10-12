СМИ: умерла раненая бабушка нижегородского стрелка

Одна из пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области умерла от полученных ранений. Журналисты местного издания пишут, что погибшая являлась бабушкой стрелка.
Как
18-летний юноша расстрелял людей на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района Нижегородской области, а затем убежал в лес. На месте происшествия погибли трое мужчин, ранеными были три женщины.
По данным местных СМИ, стрелком является 18-летний Даниил Монахов. Он приехал к бабушке из Нижнего Новгорода. По одним данным, между ними произошла ссора. По другим, пенсионерка провожала внука на автобус и всё было в порядке. Затем юноша вернулся в квартиру, попросив родственницу подождать автобус, вернулся с ружьём и расстрелял людей.
Сообщается, что мужчина также обстрелял автобус, который подъехал к остановке. Водитель сумел уехать, пассажиры не пострадали.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства людей. На месте работают следователи и криминалисты. Ведётся поиск подозреваемого, писал NEWS.ru.
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