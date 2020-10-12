СМИ: умерла раненая бабушка нижегородского стрелка

https://static.news.ru/photo/054898c4-0cb1-11eb-a73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области умерла от полученных ранений. Журналисты местного издания пишут, что погибшая являлась бабушкой стрелка.

Как сообщает издание «Нижний Новгород онлайн», пенсионерка Галина Монахова скончалась в скорой. Таким образом, число жертв достигло четырёх.

18-летний юноша расстрелял людей на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района Нижегородской области, а затем убежал в лес. На месте происшествия погибли трое мужчин, ранеными были три женщины.

По данным местных СМИ, стрелком является 18-летний Даниил Монахов. Он приехал к бабушке из Нижнего Новгорода. По одним данным, между ними произошла ссора. По другим, пенсионерка провожала внука на автобус и всё было в порядке. Затем юноша вернулся в квартиру, попросив родственницу подождать автобус, вернулся с ружьём и расстрелял людей.

Сообщается, что мужчина также обстрелял автобус, который подъехал к остановке. Водитель сумел уехать, пассажиры не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства людей. На месте работают следователи и криминалисты. Ведётся поиск подозреваемого, писал NEWS.ru.