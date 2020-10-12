СК возбудил дело по факту убийства людей при стрельбе под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/7023276e-0ca1-11eb-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства людей в Нижегородской области. Стрельбу из ружья близ автобусной остановки в посёлке Большеорловское открыл неизвестный мужчина. В результате погибли трое, ещё трое ранены.

Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, — уточняет ведомство.

Стрелявший скрылся в лесу. Данные о нём разнятся. По словам местных жителей, ему 18 лет и стрелял он по своим родственникам, РЕН ТВ сообщает, что подозреваемому 40 лет.

К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения Криминалистического центра СК России, — говорится в сообщении СКР.

В релизе отмечается, что поиск «лица, совершившего это дерзкое преступление», ведётся совместно с оперативными сотрудниками полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам медиков, состояние раненых оценивается как среднетяжёлое. Их госпитализировали.