СК возбудил дело по факту убийства людей при стрельбе под Нижним Новгородом

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства людей в Нижегородской области. Стрельбу из ружья близ автобусной остановки в посёлке Большеорловское открыл неизвестный мужчина. В результате погибли трое, ещё трое ранены.
Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, — уточняет ведомство.
Стрелявший скрылся в лесу. Данные о нём разнятся. По словам местных жителей, ему 18 лет и стрелял он по своим родственникам, РЕН ТВ сообщает, что подозреваемому 40 лет.
К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения Криминалистического центра СК России, — говорится в сообщении СКР.
В релизе отмечается, что поиск «лица, совершившего это дерзкое преступление», ведётся совместно с оперативными сотрудниками полиции.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам медиков, состояние раненых оценивается как среднетяжёлое. Их госпитализировали.
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