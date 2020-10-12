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Стало известно о состоянии раненных при стрельбе под Нижним Новгородом

18:04, 12 октября 2020 50
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое раненных в результате стрельбы в Нижегородской области находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщают в экстренных службах региона.

Госпитализированы трое. Состояние средней тяжести, — приводит РИА Новости слова своего собеседника.

Инцидент произошёл в посёлке Большеорловское. Неизвестный открыл стрельбу из ружья вблизи автобусной остановки и скрылся в лесу. В результате четыре человека погибли. Данные о подозреваемом рознятся. По словам местных жителей, ему 18 лет и стрелял он по своим родственникам. РЕН ТВ сообщает, что подозреваемому в случившемся 40 лет.

Факт стрельбы подтверждают в региональных УМВД и СУ СК. Их сотрудники уже работают на месте ЧП, писал NEWS.ru.

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