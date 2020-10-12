Стало известно о состоянии раненных при стрельбе под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/fd213f2e-0c9d-11eb-90ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое раненных в результате стрельбы в Нижегородской области находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщают в экстренных службах региона.

Госпитализированы трое. Состояние средней тяжести, — приводи т РИА Новости слова своего собеседника.

Инцидент произошёл в посёлке Большеорловское. Неизвестный открыл стрельбу из ружья вблизи автобусной остановки и скрылся в лесу. В результате четыре человека погибли. Данные о подозреваемом рознятся. По словам местных жителей, ему 18 лет и стрелял он по своим родственникам. РЕН ТВ сообщает , что подозреваемому в случившемся 40 лет.

Факт стрельбы подтверждают в региональных УМВД и СУ СК. Их сотрудники уже работают на месте ЧП, писал NEWS.ru.