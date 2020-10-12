Четверо погибли в результате обстрела автобуса под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/8675b248-0c9c-11eb-8019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный обстрелял пассажирский автобус близ города Бор Нижегородской области. По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё несколько получили ранения, сообщает дежурно-диспетчерская служба района.

По данным нижегородского издания nn.ru, ЧП произошло в посёлке Большеорловское, вблизи дома № 7 по улице Микрорайон. По словам местных жителей, виновник случившегося — 18-летний молодой человек. Он открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107, пишет издание.

При этом РЕН ТВ сообщает , что подозреваемому в случившемся 40 лет.

По данным Life, при нападавшем был также рюкзак, после стрельбы он убежал в лес. Пострадавшим на месте оказывается помощь. Среди них и бабушка подозреваемого, отмечает nn.ru. В пресс-службе регионального ГУ МВД журналистам сообщили, что сотрудники выехали на место происшествия. Эту информацию подтвердили в региональном СУ СК.

Ранее в Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Инцидент произошёл в Красногорске, писал NEWS.ru.