Пьяный житель Подмосковья задержан за стрельбу из окна жилого дома

В Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Инцидент произошёл в Красногорске. О дебошире с оружием, который своим поведением напугал соседей, в дежурную часть сообщили очевидцы.
Стражи правопорядка отправились по указанному адресу, где смогли установить стрелка. Им оказался 36-летний местный житель, который в момент задержания имел признаки алкогольного опьянения. Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции.
По данным РИА Новости, оружие
Ранее, как писал NEWS.ru, пьяный житель Ростова-на-Дону напал с ножом на 14-летнюю девочку. Он ранил её в область шеи.
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