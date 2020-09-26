Пьяный житель Подмосковья задержан за стрельбу из окна жилого дома

https://static.news.ru/photo/295d6738-0010-11eb-abdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошёл в Красногорске. О дебошире с оружием, который своим поведением напугал соседей, в дежурную часть сообщили очевидцы.

Стражи правопорядка отправились по указанному адресу, где смогли установить стрелка. Им оказался 36-летний местный житель, который в момент задержания имел признаки алкогольного опьянения. Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции.

По данным РИА Новости, оружие было охолощённым. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее, как писал NEWS.ru, пьяный житель Ростова-на-Дону напал с ножом на 14-летнюю девочку. Он ранил её в область шеи.