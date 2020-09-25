Пьяный житель Ростова напал с ножом на девочку на детской площадке

https://static.news.ru/photo/4385473e-ff3e-11ea-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Ростова-на-Дону. По данным силовиков, пьяный мужчина напал на 14-летнюю девочку на детской площадке.

Инцидент произошёл 20 сентября в Первомайском районе города, рассказал представитель СУ СК по региону.

Мужчина схватил 14-летнюю девочку и нанёс ей канцелярским ножом один удар в область шеи, — рассказал сотрудник ведомства.

Пострадавшая активно сопротивлялась и смогла убежать. Она обратилась в медучреждение, где врачи оказали ей помощь. В настоящий момент её жизни ничего не угрожает, передаёт РИА Новости.

Предполагаемого преступника задержали. Оказалось, что его уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с холодным оружием напал на прохожих около детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Пострадали семь человек, в их числе сам преступник, пятеро детей и один взрослый.