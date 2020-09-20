Пятеро детей пострадали при нападении вооружённого мужчины в Китае

https://static.news.ru/photo/27921cbc-fbbc-11ea-9999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Мужчина с холодным оружием напал на прохожих около детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай).

Пострадали семь человек, в их числе сам преступник, пятеро детей и один взрослый. Четверо детей — ученики начальной школы, один ребёнок — воспитанник детского сада, передаёт ТАСС.

Нападение произошло утром 21 сентября (02:35 мск) в районе Паньюй.

Травмы двоих детей медики оценивают как тяжёлые, трое получили лёгкие ранения. Все пострадавшие госпитализированы, нападавший задержан полицией. О мотивах его преступления не сообщается, ведётся расследование.

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