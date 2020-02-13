ГСУ СК России по Москве отреагировало на сообщения СМИ о том, что в одном из следственных изоляторов столицы шесть заключённых отравились наркотиками. Ведомство инициировало проверку по факту возможного инцидента.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова
Сообщения о происшествии в московском следственном изоляторе ранее опубликовали некоторые СМИ. «Московский Комсомолец»
В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, ученики шестого класса из деревни Гарболово Ленинградской области попали в больницу после употребления конфет, которыми их угостил одноклассник. Медики диагностировали у детей отравление метадоном.
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