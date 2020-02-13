https://static.news.ru/photo/a970c1a8-4e5f-11ea-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГСУ СК России по Москве отреагировало на сообщения СМИ о том, что в одном из следственных изоляторов столицы шесть заключённых отравились наркотиками. Ведомство инициировало проверку по факту возможного инцидента.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала об этом ТАСС. Она отметила, что речь идёт о доследственной проверке по указанию руководства ведомства.

Сообщения о происшествии в московском следственном изоляторе ранее опубликовали некоторые СМИ. «Московский Комсомолец» написал , что инцидент произошёл в СИЗО № 4 («Медведь»). Как стало известно изданию, в одну из камер передали туалетную бумагу и печенья, пропитанные метадоном. Наркотик употребили шесть человек, один из которых впал в кому.

В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, ученики шестого класса из деревни Гарболово Ленинградской области попали в больницу после употребления конфет, которыми их угостил одноклассник. Медики диагностировали у детей отравление метадоном.