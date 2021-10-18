СК опубликовал видео из квартиры в Вологде, где была найдена убитая девочка

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры, где была найдена убитой девятилетняя девочка в Вологде. Тело школьницы нашли в квартире дома в переулке Долгом, сообщает СКР.

По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина, состоящая на учёте в психдиспансере. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить личность подозреваемой.

Известно, что женщина остановила девочку на улице, вошла в доверие, после чего привела в свою квартиру и убила. После этого она сбежала в Карелию. Тело школьницы было найдено в результате обыска в квартире злоумышленницы, дверь в которую вскрывали сотрудники МЧС. Сейчас подозреваемую везут в следственные органы в Вологодскую область.

По некоторым данным, мать убитой девочки также не отличается примерным поведением. Она состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Сама девочка училась в третьем классе и уже не раз уходила из дома.

Ранее сообщалось, что Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находилась в одной из больниц Беломорска в Карелии. Она отказывается общаться со следователями и находится в невменяемом состоянии.