https://static.news.ru/photo/4c5663b4-bc52-11e9-b87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет заявил, что у задержанного режиссёра Дмитрия Васильева, страдающего диабетом, не отбирали лекарства. Более того, перед помещением изолятор его осматривали врачи, которые не нашли препятствий для направления его в ИВС.

При проведении допроса Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада «скорой медицинской помощи» в связи с его жалобой на состояние здоровья. Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС, — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве добавили, что следователь не принимал решения об изъятии препаратов у Васильева. Адвокат режиссёра Татьяна Прилипко утверждает обратное.

По её словам, последнюю инъекцию Васильев смог сделать будучи в ОВД. В СК препараты у него отобрали, сославшись на то, что они указаны как изъятые предметы. К утру следующего дня сахар у задержанного поднялся до 37 единиц. Именно поэтому Васильеву пришлось вызывать скорую в изолятор. Его госпитализировали. Через несколько часов состояние пациента ухудшилось настолько, что Васильева перевели в реанимацию.

11 августа Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать режиссёра. Сам он не смог присутствовать на заседании, так как находился в больнице. Суд в итоге вернул ходатайство сыщикам.

Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ, писал News.ru.