https://static.news.ru/photo/8654c2d6-bb8a-11e9-b549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Следственного комитета намерены обратиться 11 августа в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения режиссёру Дмитрию Васильеву, который был задержан на несанкционированном митинге 27 июля в Москве.

Как сообщает ТАСС , следствие обратится в суд 11 августа в 11:00 по местному времени.

Дмитрий Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Из-за повышенного уровня сахара в крови его госпитализировали в одну из московских больниц, что помешало следователям в полной мере допросить его в рамках уголовного дела. Сейчас он находится в реанимации, писал News.ru.