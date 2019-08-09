Сотрудники Следственного комитета намерены обратиться 11 августа в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения режиссёру Дмитрию Васильеву, который был задержан на несанкционированном митинге 27 июля в Москве.
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Дмитрий Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Из-за повышенного уровня сахара в крови его госпитализировали в одну из московских больниц, что помешало следователям в полной мере допросить его в рамках уголовного дела. Сейчас он находится в реанимации, писал News.ru.