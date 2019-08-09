https://static.news.ru/photo/a088e238-bb7e-11e9-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Режиссёр телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, госпитализированный из изолятора временного содержания, переведён в реанимацию.

Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, представители комиссии навестили Васильева в больнице. Режиссёра перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния его здоровья.

ОНК будет следить за оказанием ему необходимой медицинской помощи, — передаёт ТАСС слова Мельникова.

Дмитрий Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Из-за повышенного уровня сахара в крови его госпитализировали в одну из московских больниц, что помешало следователям в полной мере допросить его в рамках уголовного дела.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова прошёл в рамках закона. Она отметила, что в этот раз на акцию вышло много людей среднего возраста.