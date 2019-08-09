https://static.news.ru/photo/61005aa8-bb7c-11e9-b331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова прошёл в рамках закона. Она отметила, что в этот раз на акцию вышло много людей среднего возраста.

Народу было очень много, но всё было в рамках закона — тихо, мирно. Обращений к нам по итогам этого митинга вообще не было, — рассказала РИА Новости Потяева.

Как писал News.ru, акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась на проспекте Сахарова. По данным МВД, на мероприятии к 16:00 собрались около 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», на акцию пришли около 50 тысяч человек. Заявленная численность акции — до 100 тысяч человек.