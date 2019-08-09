Фото: Сергей Булкин/News.ru

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, согласованная столичной мэрией, завершилась на проспекте Сахарова.

Вход на территорию, где проходило шествие, перегорожен полицейскими машинами, автобусами и дорожными службами со стороны Садового кольца и Каланчёвской улицы.

По данным МВД, на мероприятии к 16:00 собрались около 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», на акцию пришли около 50 тысяч человек. Заявленная численность акции — до 100 тысяч человек.

Как ранее писал News.ru, на проспекте Академика Сахарова, где проходит санкционированная акция протеста, неизвестный бросил дымовую шашку в мусорный бак.

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