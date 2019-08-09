https://static.news.ru/photo/12778470-bb76-11e9-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, согласованная столичной мэрией, завершилась на проспекте Сахарова.

Вход на территорию, где проходило шествие, перегорожен полицейскими машинами, автобусами и дорожными службами со стороны Садового кольца и Каланчёвской улицы.

По данным МВД, на мероприятии к 16:00 собрались около 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», на акцию пришли около 50 тысяч человек. Заявленная численность акции — до 100 тысяч человек.

К 16:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 49,9 тыс.участников. Подсчёт окончен.



Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков. #БелыйСчётчик #митингЗАсвободу — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019

Как ранее писал News.ru, на проспекте Академика Сахарова, где проходит санкционированная акция протеста, неизвестный бросил дымовую шашку в мусорный бак.