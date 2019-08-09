Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, согласованная столичной мэрией, завершилась на проспекте Сахарова.
Вход на территорию, где проходило шествие, перегорожен полицейскими машинами, автобусами и дорожными службами со стороны Садового кольца и Каланчёвской улицы.
По данным МВД, на мероприятии к 16:00 собрались около 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», на акцию пришли около 50 тысяч человек. Заявленная численность акции — до 100 тысяч человек.
К 16:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 49,9 тыс.участников. Подсчёт окончен.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter)
Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков.
#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу August 10, 2019
Как ранее писал News.ru, на проспекте Академика Сахарова, где проходит санкционированная акция протеста, неизвестный бросил дымовую шашку в мусорный бак.