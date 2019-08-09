https://static.news.ru/photo/043a64cc-bb76-11e9-b379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На проспекте Сахарова, где проходит санкционированная акция протеста «За честные выборы» в Мосгордуму, неизвестный бросил дымовую шашку в мусорный бак. Об этом сообщил канал в Telegram «Московские новости».

По данным МВД, на мероприятии к 16:00 собрались около 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», на акцию пришли около 40 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что во «ВКонтакте» накануне митингов в Москве стали появляться странные сообщения с предложением поучаствовать в массовом мероприятии за деньги. Автор сообщения обещает заплатить за участие 1000 рублей.