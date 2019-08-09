На проспекте Сахарова, где проходит санкционированная акция протеста «За честные выборы» в Мосгордуму, неизвестный бросил дымовую шашку в мусорный бак. Об этом сообщил канал в Telegram «Московские новости».
По данным МВД, на мероприятии к 16:00 собрались около 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», на акцию пришли около 40 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что во «ВКонтакте» накануне митингов в Москве стали появляться странные сообщения с предложением поучаствовать в массовом мероприятии за деньги. Автор сообщения обещает заплатить за участие 1000 рублей.