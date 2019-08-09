В социальной сети «ВКонтакте» накануне митингов в Москве стали появляться странные сообщения с предложением поучаствовать в массовом мероприятии за деньги. Автор сообщения обещает заплатить за участие 1000 рублей.

Корреспондент News.ru решил написать c подставного аккаунта и попросить записать его в ряды массовки.

vk.com/alexislov

Для регистрации нужно было прислать свои ФИО и номер телефона. Спустя четыре часа девушка, которая размещала объявление, ответила, что передала нашу кандидатуру супервайзеру.

Если он подтверждает кандидатуру, то перезвонит в течение вечера. Спасибо за отклик! — заключил автор объявления.

скриншотчата в vk.com

В 22:30 раздался звонок. Некий молодой человек представился Антоном и сказал, что нашу кандидатуру утвердили. После этого мужчина объяснил, что завтра мы должны встретиться с ним в 13:30 на «Чистых Прудах». Также Антон уточнил, что если у меня есть друзья, я могу позвать и их, только надо заранее предупредить и скинуть их данные.

Наша задача — просто составлять массовку и не вмешиваться, — пояснил супервайзер.

Он также отметил, что провокаторы, которые должны будут толкаться и создавать беспорядки, — это отдельная «тема», к которой мы не относимся.

В разговоре с куратором мы попытались уточнить, пойдём ли мы на Сахарова, где должен пройти санкционированный митинг, на что молодой человек ответил утвердительно.

Корреспондент решил посмотреть данные о телефоне, с которого звонили, но ни в GetContact, ни в социальных сетях его нет. Всё, что удалось узнать о номере, — ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (г. Москва и Московская область).

В 10:30 утра в день митинга корреспондента News.ru добавили в чат с незамысловатым названием 10.08.

Спустя пару минут от админа группы пришло сообщение: «Встречаемся в 13:30 в центре зала метро „Чистые Пруды“».

Позже Антон написал, что в метро всех желающих поучаствовать встретит «бригадир». Прийти надо с паспортом. Куратор ещё раз пояснил, что наша задача — создать эффект массовки.

Снимать фото и видео, отправлять в чат, — сказано в сообщении.

скриншот чата в WhtasApp

В 15:00, со слов куратора, группа должна вернуться на место встречи, где с ними и расплатятся.

Час Х

Придя в назначенное время, мы постепенно собрались в небольшую группу. Пока ждали куратора, разговорились. Среди участников были несколько несовершеннолетних. С их слов, Антон вечером им объяснил, что с ними ничего не будет, так как им нет 18.

скриншот из WhatsApp

В 14:30 куратор сказал, чтобы мы выходили на улицу — связь необходимо было держать с неким Русланом, который и должен с нами расплатиться после акции. Обязательное условие для оплаты — селфи с митинга и ещё 10 фото того, что было.

В 15:30 проверили страницу девушки, которая созывала массовку, её страница, естественно, была удалена.

скриншот из чата в vk.com

Агитация тут в любом случае присутствует. Безусловно, какие-то недобрые умыслы движут такими людьми, которые созывают так называемую массовку. Эдуард Бурушко адвокат

Эксперт также отметил, что если эти люди пообещали деньги, а после не заплатили, это можно назвать мошенничеством.

Умышленное введение в заблуждение с целью достижения с помощью этих людей каких-то своих целей, — заключил адвокат.

По данным МВД, на митинге к 16:00 было 20 тысяч человек, а по данным «Белого счётчика» — 40 тысяч человек.

Каких взглядов люди, призывавшие пойти на митинг за деньги и чью они сторону занимают узнать не удалось. Отметим, что редакция News.ru не поддерживает призывы к митингам и вовлечение в них детей.

Ранее News.ru писал, что 30 июля следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 212.2 УК (участие в массовых беспорядках). Оно было возбуждено по итогам акции 27 июля, участники которой призывали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Последним отказали в регистрации из-за высокого, по утверждению Мосгоризбиркома, брака подписей. Как выборы в местный парламент привели к уголовным делам, а также можно ли сравнивать нынешние дела с «болотным делом», выяснял News.ru.