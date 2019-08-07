30 июля следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье 212.2 УК (участие в массовых беспорядках). Оно было возбуждено по итогам акции 27 июля, участники которой призывали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Последним отказали в регистрации из-за высокого, по утверждению Мосгоризбиркома, брака подписей. Как выборы в местный парламент привели к уголовным делам, а также можно ли сравнивать нынешние дела с «болотным делом», выяснял News.ru.

Беспрецедентные меры

О том, что городские власти настроены серьёзно, стало понятно задолго до самой акции 27 июля. 24 июля прошли обыски и допросы у незарегистрированных кандидатов — тогда они стали свидетелями первого уголовного дела по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Спустя ещё пару дней ГУВД Москвы стало рассылать официальные сообщения, в которых утверждало, что участие в планируемой акции незаконно, напоминало об ответственности за организацию и участие в несогласованном митинге, а также призывало горожан «воздержаться от участия в нём». О возбуждении уголовного дела по 212 статье стало известно 30 июля — тогда же начались разговоры о политических репрессиях против демонстрантов.

Сергей Лантюхов/News.ru

Проект «Апология протеста» опубликовал статистику, согласно ей, по итогам двух протестных акций 27 июля и 3 августа к административной ответственности по статье 20.2 КоАП привлечено более 2000 человек (акции проходили в Москве. — News.ru). При этом за весь 2018 год по этой же статье привлечено 3412 человек по всей стране.

Статистика по задержанным в Москве взята из данных на сайте Мосгорсуда, а также по анализу количества задержанных, а статистика по всей стране из данных судебного департамента при Верховном суде, — объяснил руководитель проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

Эксперт отметил, что если людей ещё не «привлекли» — «привлекут», так как протоколы составлены.

Согласно данным Мосгорсуда на 5 августа, за акции 27 июля и 3 августа арестованы 89 и более 20 человек соответственно.

Вместе с этим рассмотрение остальной части материалов назначено на будущие рабочие дни, в том числе в связи с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах. Так, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской области, Тульской, Калужской, Самарской и других регионах, — добавляют в пресс-службе суда.

Лица протеста

Вместе с тем с 29 июля по настоящее время проходят процессы по избранию меры пресечения обвиняемым по уголовным делам. Первым обвиняемым по статье 318 УК стал Евгений Коваленко, ему вменяют применение насилия по отношению к представителю власти — во время акции 27 июля он метнул мусорный бак в росгвардейца. На момент написания текста известно об 11 арестованных по статье 212 УК, пятеро из них заключены под стражу 5 августа.

Адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале отмечает , что почти половина арестованных моложе 25 лет.

Из 11 обвиняемых шестерым не больше 25 лет. Во время протеста на Болотной площади они все были несовершеннолетними: Даниил Конон (22 года), студент МГТУ им. Баумана; Владислав Барабанов (22 года), анархист из Нижнего Новогорода; Сергей Абаничев (25 лет), менеджер; Иван Подкопаев (25 лет), гражданский активист; Самариддин Раджабов (21 год), гражданский активист; Егор Жуков (22 года), студент Высшей школы экономики, — пишет он.

Адвокат Егора Жукова Леонид Соловьёв в разговоре с News.ru заявил, что в предъявленном ему обвинении сказано о погромах, поджогах, об оказании сопротивления представителям власти.

Однако в представленных материалах следствием никаких доказательств участия Егора нет, — отмечает он.

Соловьёв считает, что заключение под стражу — это определённый способ давления на его подзащитного. Егор — автор довольно популярного (113 тыс. подписчиков) политического канала на YouTube.

Сергей Булкин/News.ru

Они считают, что он знает какую-то там секретную масонскую информацию. Потому что когда мы были на допросе, он продолжался архидолго для такого, в общем-то, простого действия, когда человек отказывается от показаний, от нас всячески хотели услышать какие-то версии, фамилии, имена, пароли, явки, которых Егор не знает, потому что он никак ко всему этому не причастен. Соответственно, даже на уровне руководства следствия нам было сказано, что ваших признательных показаний для избрания домашнего ареста, то есть более мягкой меры пресечения, недостаточно. Вы должны нам здесь всё рассказать, — сказал адвокат.

Он также отметил что за Жукова поручилось большое количество человек. Адвокат рассчитывает, что это поможет изменить меру пресечения при рассмотрении жалобы на арест в Мосгорсуде.

Личных поручительств у меня набралось уже четыре сотни от различных известных и не очень лиц. И от депутатов местных, и от Алексея Венедиктова, от Муратова, — рассказывает он.

Соловьёв также рассказал о самочувствии Жукова и поддержке друзей.

Боевой у него был с самого начала настрой. Всё прекрасно, за исключением того, что ни есть, ни пить особо, ни спать не давали. Но я знаю, что сейчас большое количество друзей передали ему большие передачки в изолятор временного содержания, где он сейчас находится, что даже сотрудники сказали: зачем так много, куда вы несёте. Хватит, я думаю, на весь изолятор, я думаю, что в этой части он всем обеспечен, завтра я буду подробнее узнавать, — сообщил он.

Отличия между «болотным делом» и «делом 27 июля» — в частностях

На момент публикации материала Росгвардия и МВД не ответили на запрос News.ru.

Сергей Булкин/News.ru

В пресс-службе Следственного комитета News.ru ответили следующее.

В результате противоправных действий 27 июля 2019 года участники несогласованной акции в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия. В том числе от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций. В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, — сказали в СК.

Координатор правозащитного проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников считает, что признаков состава преступления по инкриминируемой 212-й статье нет.

Признаками массовых беспорядков являются погромы, поджоги, применение оружия, насилие, вооружённое сопротивление представителю власти. Состав «натягивается» на задержанных. Все дальнейшие действия следователей говорят об этом. Задержанных на акции 3 августа допрашивали почему-то по акции 27 июля, хотя некоторые из них в ней даже не участвовали. В некоторых ОВД, по словам задержанных, сотрудники давали им заполнить опросник. Один из вопросов звучал так: за какие деньги вы вышли на митинг? — говорит он.

Член СПЧ Илья Шаблинский также не усмотрел в действиях митингующих признаков массовых беспорядков.

Сергей Булкин/News.ru

Вы откройте состав 212 статьи УК, почитайте — это действия, связанные с поджогами, погромами, нападениями на сотрудников полиции и так далее, то есть там очень чётко перечислено, что должны делать участники массовых беспорядков. Тут, конечно, этого не было и в помине. Мирная группа молодёжи, которая вот так, в общем, довольно весело и неагрессивно выражала свой протест. Ну, они бродили по разным улицам, по Большой Дмитровке, пересекали Садовое кольцо. Их можно упрекнуть в нарушении правил дорожного движения, всех оштрафовать за то, что пересекали проезжую часть, вот тут факт административного правонарушения точно есть. Но ничего не громили, ни на кого не нападали, — утверждает он.

Дело по 212-й статье, скорее всего, дойдёт до суда, и в нём ещё появятся новые фигуранты, полагает Прянишников.

Практика последних лет говорит о том, что правоохранительные органы доводят всё до конца. Если ты попал в СИЗО, то, вероятно, будет приговор, связанный с лишением свободы. Но гигантских сроков не дают, — полагает он.

По его мнению, принципиальных отличий между «болотным делом» и «делом 27-го июля» нет, однако есть различия в мелочах.

Сергей Булкин/News.ru

В новом деле пока не так много подозреваемых-обвиняемых. Мера пресечения — заключение под стражу — избирается довольно жёсткая. Если в 2012 году власть реагировала на выступления, приуроченные ко дню инаугурации президента, что является федеральным событием, то сейчас они нервничают по поводу выборов в Москве, по сути, на местном уровне, — рассуждает Прянишников.

Правозащитник Шаблинский, в свою очередь, увидел в этих двух делах следующие отличия. По его словам, нынешние митинги были гораздо спокойнее акций 2012 года, также в этот раз было существенно больше задержаний по сравнению с событиями семилетней давности.

Существенно меньшее количество признаков массовых беспорядков. Их совсем мало. Студенчество вышло на улицы, вот мы дожили до этого. Они не били, не громили ничего, они ходили по разным улицам. На самом деле не было особого напряжения почти. Довольно спокойно и весело проходили эти хождения, в отличие от 2012 года — это первое. Второе — то, что была поставлена задача задержать как можно больше людей. Очень много задержали. То есть это беспрецедентно много, такого в 2012 году не было. И задерживали кого попало. Я видел, как задерживали людей из организации Serb, которые вообще были против протестов, но как бы они там случайно под руку попали. Тогда (в 2012 году) был разрешённый митинг — это тоже отличие, и конфликт возник на согласованном мероприятии, а тут конфликт на несогласованном. Сейчас арестовали гораздо больше, — убеждён он.

На вопрос о том, есть ли всё-таки у независимых кандидатов шанс на регистрацию, Шаблинский ответил, что всё решают «два–три человека в администрации президента».

Сергей Лантюхов/News.ru

Это решают два–три человека, мужчины под или за 60 из администрации президента. Вот если они решили, что ни в коем случае нельзя уступать, ну значит, тут никто ничего сделать не сможет, а ЦИК послушно выполнит их волю. Вот так это всё выглядит. Легальные инструменты отсутствуют напрочь, — полагает он.

6 августа стало известно, что СПЧ направит обращения в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД. Правозащитники потребуют предоставить полную информацию о действиях правоохранительных органов во время протестов 27 июля и 3 августа, сообщил News.ru глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее News.ru писал о том, что СК объявил в розыск одного из участников несанкционированного митинга.