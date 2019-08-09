Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.
В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, — передаёт ТАСС слова Царевой.
По словам представителя суда, сам подозреваемый не явился в суд. Накануне Васильева госпитализировали из изолятора из-за повышенного уровня сахара в крови. Позже состояние режиссёра ухудшилось, его перевели в реанимацию.
Ранее News.ru писал о том, что адвокат Татьяна Прилипко опровергла информацию, что режиссёр Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому.