https://static.news.ru/photo/867b3112-bc1d-11e9-9034-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: Мокрушин/РИА Новости

Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, — передаёт ТАСС слова Царевой.

По словам представителя суда, сам подозреваемый не явился в суд. Накануне Васильева госпитализировали из изолятора из-за повышенного уровня сахара в крови. Позже состояние режиссёра ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Ранее News.ru писал о том, что адвокат Татьяна Прилипко опровергла информацию, что режиссёр Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому.