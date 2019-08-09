https://static.news.ru/photo/1e7b6c72-bba9-11e9-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Адвокат Татьяна Прилипко опровергла информацию, что режиссёр Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому.

По словам защитника, он находится в сознании, однако из-за высокого уровня сахара у него может развиться отёк мозга.

Ко мне вышел дежурный врач 20-й больницы, в реанимации которой находится Дмитрий Васильев. Он сказал, что у Дмитрия сахар — 37, это критические цифры. Есть подозрения, что из-за этого может развиться отёк мозга. Информация о диабетической коме не соответствует действительности, — сказала Прилипко в интервью News.ru.

Она добавила, что 11 августа состоится судебный процесс об избрании меры пресечения за участие режиссёра в несанкционированном митинге 27 июля.

Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Из-за повышенного уровня сахара в крови его госпитализировали в одну из московских больниц, что помешало следователям в полной мере допросить его в рамках уголовного дела. Сейчас он находится в реанимации, писал News.ru.