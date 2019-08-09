https://static.news.ru/photo/9012934a-bc23-11e9-a7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд не стал рассматривать ходатайство следствия об аресте Дмитрия Васильева. Он является 13-м фигурантом дела о массовых беспорядках. Об этом News.ru сообщила его адвокат Татьяна Прилипко.

Суд вернул материалы дела в следственные органы в связи с тем, что сам подозреваемый не может участвовать в процессе, — сказала она.

Прилипко также полагает, что следствие в дальнейшем не будет снова ходатайствовать о заключении под стражу.

Следователь в суде употребил формулировку, что следствие выступало с ходатайством об аресте тогда, когда состояние здоровья Васильева это позволяло. Сейчас, как вы знаете, обстоятельства изменились. Предполагаю, что следователи теперь будут просить о другой мере пресечения, возможно, о домашнем аресте, — утверждает она.

Кроме того, адвокат рассказала, что состояние Дмитрия тяжёлое.

С утра звонила в реанимацию, врачи сказали, что он находится в тяжёлом состоянии, — говорит она.

Васильев страдает сахарным диабетом. Ранее СМИ сообщали, что мужчину экстренно госпитализировали из изолятора временного содержания в реанимацию из-за повышения сахара в крови. До этого следователь не разрешил ему взять с собой инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы.

Остальные 12 фигурантов дела о массовых беспорядках уже заключены под стражу.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru разбирался, превратится ли «дело 27 июля» в новое «болотное».