Силовики предотвратили теракт в Чувашии

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Сотрудники управления ФСБ России по Чувашской Республике предотвратили теракт, обнаружив тайник с самодельными взрывными устройствами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Опасные находки обезврежены. На месте происшествия продолжается изъятие предметов, которые могут иметь значение для следствия, и допрашиваются свидетели.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД устанавливают лиц, причастных к подготовке теракта, сообщается на сайте управления СКР по республике.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области задержали мужчину, готовившего теракт в городе Кимры. У него были обнаружены и изъяты три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, травматический пистолет ПМ, переделанный в боевой, и боеприпасы к нему, а также холодное оружие. Кроме того, силовики нашли дневник мужчины, где содержалась информация о планируемом преступлении.