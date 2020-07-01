Силовики изъяли у подпольных оружейников десятки стволов и центнер тротила

https://static.news.ru/photo/d881e978-bc36-11ea-a18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию, в ходе которой из незаконного оборота были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и более 100 кг взрывчатки. Кроме того, силовики разоблачили пять подпольных оружейных мастерских.

В преступную деятельность по восстановлению оружия, найденного в местах боёв времён Великой Отечественной войны, а также по переделке гражданского оружия в боевое были вовлечены 13 человек проживающие в ряде регионов от Ленобласти до Хабаровского края.

Изъятый у них арсенал составляли два пулемёта, шесть автоматов, три десятка винтовок и карабинов, 11 пистолетов-пулемётов, 28 пистолетов и револьверов отечественного и иностранного производства. Кроме того, силовики обнаружили у злоумышленников более трёхсот комплектующих оружия, свыше 13,5 тысячи патронов, 23 гранаты и 103 кг тротила, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWs.ru писал, что сотрудники ФСБ на территории 10 регионов России выявили 13 незаконных оружейных мастерских. В общей сложности было изъято более 180 единиц различного огнестрельного оружия от пистолетов до пулемётов.