Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ

Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ ФТС РФ: во Внуково задержана гражданка США с пистолетом и чеком на $138 тысяч

В московском «Внуково» задержали американку, пытавшуюся провести незадекларированные пистолет и банковский чек на $138 тысяч (более 10,7 млн рублей), сообщила пресс-служба ФТС России. Возбуждено уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия.

Таможенники остановили пассажирку в ходе выборочного контроля на «зеленом» коридоре. В чемодане были обнаружены американский самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45 калибра с тремя пустыми обоймами. При личном досмотре путешественница достала из нательной сумки банковский чек, — сказано в сообщении.

В ФТС добавили, что предметы были найдены в багаже женщины, прибывшей из США транзитом через Турцию. Сама задержанная пояснила, что не знала о необходимости декларирования, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в Соединенных Штатах.

Ранее в Федеральной таможенной службе России сообщили, что читинские таможенники на Дальнем Востоке пресекли контрабанду драгоценных металлов стоимостью более 47 млн рублей. По данным ведомства, водитель спрятал ценный товар в тайнике автобуса, направлявшегося в Китай.

Прежде пресс-служба ФСБ сообщила, что во Владимирской области сотрудники таможни задержали «Газель», перевозившую компоненты для синтеза наркотических веществ на 6 млрд рублей. В ходе досмотра изъято 1,5 тонны запрещенных веществ, используемых в производстве наркотиков.