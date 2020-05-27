ФСБ в десяти регионах РФ выявила 13 незаконных оружейных мастерских

https://static.news.ru/photo/7fcebd02-a00b-11ea-8dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности на территории 10 регионов России выявили 13 незаконных оружейных мастерских, сообщили 27 мая представители Центра общественных связей ФСБ.

Операции спецслужбы прошли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Также была пресечена незаконная деятельность подпольных оружейников на территории Республики Крым, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.

В общей сложности сотрудники ФСБ изъяли 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе 10 пулемётов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулемётов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, спецслужба провела от Хабаровска до Крыма масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. Об этом 29 апреля сообщили представители ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в ходе операции силовики изъяли в том числе 17 килограммов взрывчатки, 167 снарядов и 95 стволов, более 130 основных частей оружия, 16 глушителей.