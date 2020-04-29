Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию против подпольных оружейников

https://static.news.ru/photo/cf480fd8-89f8-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели от Хабаровска до Крыма масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. Об этом 29 апреля сообщили представители ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в ходе операции силовики изъяли 17 килограммов взрывчатки, 167 снарядов и 95 стволов, более 130 основных частей оружия, 16 глушителей и не только.

Задержания преступников проводились совместно с МВД. В результате сотрудники ФСБ и полиции пресекли незаконную деятельность оружейников на территории более чем 20 регионов страны, в числе которых Москва, Подмосковье, Крым, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Астраханская, Иркутская, Ивановская области и другие субъекты.

Задержанные оказались причастны к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.

Пресечена деятельность семи мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатых веществ. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, — передаёт РИА Новости сообщение от ЦОС ФСБ.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ и МВД выявили и пресекли контрабанду платины, палладия и родия из России в Германию. Вывозом драгоценных металлов занимались россияне и литовцы.