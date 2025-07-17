Стало известно, сколько Польша собирается потратить на закупку оружия Минобороны Польши подписало контракты на закупку вооружения на $6 млрд

Минобороны Польши подписало контракты на закупку вооружения за первое полугодие 2025 года на сумму 21,9 млрд злотых (около $6 млрд, или 468 млрд рублей), сообщил заместитель министра обороны республики Павел Бейда. По его словам, треть от этой суммы направили на поставку оружия внутри страны, передает ТАСС.

Всего Польша рассчитывает направить на оборону в этом году порядка 187 млрд злотых (около $50,8 млрд, или 3,9 трлн рублей). Эта сумма составит порядка 4,7% ВВП страны.

Ранее обозреватель Станислав Белень отмечал, что США и Евросоюз не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает ключевое место в мировой политике. По мнению журналиста, Запад не может принять тот факт, что Москва последовательно отстаивает принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

До этого политический обозреватель Славомир Билински сообщил, что военные склады многих стран НАТО, в том числе Германии, Дании, Чехии и Польши, которые безвозмездно отдавали свое оружие Украине, практически полностью опустели. По его словам, поддержка Киева не пройдет для этих стран бесследно.