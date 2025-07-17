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17 июля 2025 в 20:47

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Myśl Polska: Запад не может смириться с ключевым местом РФ в мировой политике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США и Евросоюз не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает ключевое место в мировой политике, заявил обозреватель Станислав Белень в статье для польского издания Myśl Polska. По мнению журналиста, Запад не может смириться с тем, что Москва последовательно отстаивает принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

Россия презентует себя как гарант сформировавшихся в прошлом веке и закрепленных в Уставе ООН принципов международного права, особенно суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств, — написал он.

Белень отмечает, что западная элита, осознавая невозможность сдержать растущее влияние Китая, традиционно концентрирует усилия на противодействии России как историческому ограничителю экспансии Запада в Евразии. Эта позиция, как считает автор, уходит корнями в исторические травмы Великобритании и послевоенных США. Аналитик подчеркивает, что без учета этого исторического контекста невозможно понять глубинную мотивацию активного участия западных стран в украинском кризисе на стороне Киева.

Ранее политический обозреватель Славомир Билински сообщил, что военные склады многих стран НАТО, в том числе Германии, Дании, Чехии и Польши, которые безвозмездно отдавали свое оружие Украине, практически полностью опустели. По его словам, поддержка Киева не пройдет для этих стран бесследно.

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