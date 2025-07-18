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18 июля 2025 в 09:54

Киев нашел способ выклянчить у Запада новейшее оружие

Reuters: Украина предложила зарубежным компаниям тестировать оружие на передовой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина разрешит зарубежным производителям вооружений испытывать свои новые разработки в зоне боевых действий, сообщила Reuters государственная платформа Brave1, занимающаяся инвестициями и закупками в сфере обороны. В рамках программы «Испытания на Украине» иностранные компании смогут направлять свое вооружение, обучать украинских военных дистанционно, а затем получать отчеты о его применении в боевых условиях.

Украина позволит иностранным военным компаниям испытать свое новейшее оружие на передовой, — сказано в публикации.

Руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз заявил, что инициатива позволяет Украине оценить доступные технологии, а компаниям — понять, какие из них реально работают на передовой. Он отметил высокий интерес к схеме, однако не стал называть конкретные фирмы и отказался раскрывать детали ее реализации и возможные затраты.

У нас есть список приоритетов. Одним из главных среди них будет противовоздушная оборона, включая новые возможности ПВО, перехватчики беспилотников, системы наведения с искусственным интеллектом, все решения по борьбе с планирующими бомбами, — объяснил Мороз.

Ранее СМИ сообщили, что Италия по примеру Франции, Чехии и Венгрии не планирует участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины. Главной причиной отказа стало отсутствие средств, а также то, что переданные ВСУ вооружения соответствуют другим технологическим конфигурациям.

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