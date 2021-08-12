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Происшествия

Шесть человек погибли при стрельбе в английском Плимуте

03:52, 13 августа 2021
Шесть человек погибли при стрельбе в английском Плимуте Фото: Cole Burston/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Не менее шести человек погибли во время стрельбы в городе Плимут, Великобритания. Об этом говорится в сообщении местной полиции, пишет ТАСС.

В ходе стрельбы погиб сам подозреваемый, а также две женщины и двое мужчин, находившиеся на месте происшествия.

Ещё один пострадавший позже скончался в больнице. Полиция отмечает, что происшествие никак не связано с терроризмом. На данный момент место, где произошла стрельба, оцеплено. Дорога в этом районе будет закрыта в течение ночи.

Полиция ведёт расследование инцидента, ищет очевидцев происшествия, тех, кто снял случившееся на мобильный телефон. Правоохранители пытаются предотвратить попадание видео в соцсети.

Ранее в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга был задержан один из участников свадебного кортежа, который стрелял в воздух из окна автомобиля. Жители сообщили о происшествии в силовые структуры и описали детали.

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