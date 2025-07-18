Немецкий канцлер решил сколотить новую международную «шайку» против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен сформировать новую антироссийскую коалицию, в которую приглашает Францию и Великобританию, пишет британское издание The Guardian. По словам главы правительства ФРГ, объединение будет сообща решать вопросы, связанные с обороной и миграцией.

Накануне Лондон и Берлин подписали Кенсингтонский договор, являющийся первым со времен Второй мировой войны соглашением двух стран об объединении усилий, говорится в материале. Помимо обороны и миграции, Британия и Германия внесли в документ темы образования и торговых отношений.

Ранее замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что глава правительства Германии занимается подготовкой государства к вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, именно эта цель преследуется в рамках милитаризации ФРГ. У Берлина достаточно экономических ресурсов для того, чтобы обогнать Париж и Лондон в военной сфере, отметил эксперт. Власти Германии могут решиться на увеличение внешнего долга и реализацию инициативы по реиндустриализации, добавил Суслов.