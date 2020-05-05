Шесть человек погибли на пожаре в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/2ac86b36-8e91-11ea-9347-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Шесть человек стали жертвами пожара, случившегося в частном доме в деревне Дурниха в Раменском районе Подмосковья. Происшествие случилось в четыре часа утра.

Загорелся частный дом по всей площади. В ходе разбора завалов пожарными обнаружены тела шести человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. На данный момент огонь потушен.

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В качестве основных версий рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе с подсолнечным маслом в Подольске Московской области. Об этом сообщили в МЧС.