Шесть человек погибли на пожаре в Подмосковье

Шесть человек стали жертвами пожара, случившегося в частном доме в деревне Дурниха в Раменском районе Подмосковья. Происшествие случилось в четыре часа утра.
Загорелся частный дом по всей площади. В ходе разбора завалов пожарными обнаружены тела шести человек,
Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В качестве основных версий рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе с подсолнечным маслом в Подольске Московской области. Об этом сообщили в МЧС.
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